Банк ДОМ.РФ снизил размер минимального первоначального взноса для получения ипотеки в рамках социально значимых программ с 20% до 15% от стоимости приобретаемой квартиры, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Условия улучшены, в частности, для «Дальневосточной ипотеки», «Семейной ипотеки», льготной ипотеки на новостройки. Так, «Семейная ипотека» доступна по ставке от 4,7%, «Дальневосточная ипотека» — от 1,6%, льготная ипотека на новостройки — от 6,1%.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке , около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.