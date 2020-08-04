Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 40 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,515 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 38,4 тыс. сделок на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,92—74,0325 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,5275 рубля, увеличившись на 50 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,6 тыс. сделок на 218,4 млн евро по курсам от 85,11 до 87,27 рубля за евро.

Рубль сегодня возобновил падение к ключевым валютам, констатирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«В паре с долларом сегодня диапазон колебаний составил 72,9—74 рубля. Под вечер тенденция к росту доллара ослабла. Мы не исключаем, что на следующей сессии в среду валюта США попытается повторно зайти выше отметки 74,5 рубля. Если ей это удастся, то еще до конца недели мы увидим доллар по 75», — комментирует эксперт.

Евро сегодня держится чуть слабее доллара по причине коррекции на межбанковском рынке, поясняет аналитик. Евровалюта движется в широком коридоре 85,9—87,3 рубля. Ко второй половине сессии пара потеряла около половины дневного прироста. «Тем не менее мы ожидаем, что рост может усилиться уже в среду. Евро способен успешно протестировать уровень 88 рублей за единицу, до конца недели — 89 рублей», — прогнозирует эксперт.