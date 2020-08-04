Банк «Ренессанс Кредит» продолжает работать над улучшением функциональности своих дистанционных сервисов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В мобильном приложении банка у клиентов появилась возможность самостоятельно открывать текущие счета. Для этого на главном экране необходимо выбрать раздел «Открыть счет», указать валюту — рубли или доллары — и подписать договор с помощью простой электронной подписи», — говорится в релизе.

Также открыть текущий счет в случае его отсутствия можно и в процессе открытия вклада в мобильном банке.

В приложении появился новый раздел с рекомендациями. «Знакомый клиентам по социальным сетям формат историй дает возможность подробнее ознакомиться с продуктами и сервисами банка. Этот раздел также будет доступен и неавторизованным пользователям приложения. Кроме того, истории с рекомендациями теперь можно увидеть и на главной странице мобильной версии сайта «Ренессанс Кредит», — сказано в сообщении.

В интернет-банке и мобильном приложении теперь можно оплатить без комиссии коммунальные услуги более 500 федеральных и региональных компаний.

Обновленная версия мобильного банка «Ренессанс Кредит» уже доступна в App Store и Google Play.