Санкт-Петербургский филиал Фора-Банка предлагает медицинским работникам открыть вклад «Спасибо» с повышенной ставкой 5,72% годовых сроком размещения полтора года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Согласно условиям банка, вклад с повышенной ставкой «Спасибо» может открыть любой гражданин РФ, предъявивший удостоверение медработника, справку с работы или диплом о медицинском образовании в одном из офисов банка. Таким образом, вклад доступен в том числе студентам-медикам, которые вносят свою лепту в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в условиях острой нехватки персонала больниц», — говорится в релизе.

Новый вклад позволяет клиентам разместить сбережения на сумму от 10 тыс. рублей сроком на 540 дней по ставке 5,5% годовых, которая с учетом капитализации процентов повышается до 5,72%. При этом сумма выплаченных процентов в случае досрочного расторжения банком не удерживается.

Процентную часть можно снимать раз в месяц наличным или безналичным путем, частично или полностью. В первые полгода со дня открытия вклада его можно пополнять, минимальная сумма взносов составляет 2 тыс. рублей.