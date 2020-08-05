Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,78% и составил 2 992,78 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,79% до отметки 1 295,27 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 2,69%, «Норильского никеля» — на 2,41%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,25%, «Газпрома» — на 3,47%. Бумаги Сбербанка подешевели на 0,43%.

Российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на позитивном внешнем фоне, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Основным поводом к покупкам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где, на существенном снижении запасов нефти в США, ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 46 долларов за баррель. Также поддержку нашим акциям оказала динамика западных площадок», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что в рамках последних сессий российскому рынку удалось продолжить обновление локальных максимумов и вплотную подойти к уровню 3 000 пунктов. При этом сохранятся риски ухудшения внешней конъюнктуры, связанные с распространением коронавируса и возможным ростом напряженности в отношениях между США и Китаем, что может оказать давление на российские бумаги и привести к снижению рынка. В этой связи инвесторам надо быть осторожными и подтягивать «стоп-приказы» по мере роста купленных акций, считает аналитик.