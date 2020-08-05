Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 77 копеек к предыдущему закрытию и составил 72,795 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 52,4 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,6375—73,485 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,6 рубля, уменьшившись на 16 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,2 тыс. сделок на 191,2 млн евро по курсам от 86,295 до 86,83 рубля за евро.

Рубль возобновил укрепление по отношению к основным мировым валютам, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Поддержку национальной валюте оказал рост цен на нефть, а также укрепление большинства валют развивающихся стран, уточняет он.

«В результате пара доллар/рубль сместилась в середину диапазона 70—75 рублей. Учитывая сохраняющиеся риски и рост цен на нефть, в ближайшие сессии ожидаем перехода американской валюты в консолидацию у достигнутых уровней», — комментирует эксперт.