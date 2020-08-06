«Яндекс» подал в Роспатент заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков, связанных с финансовыми сервисами. Об этом сообщил накануне портал CNews , уточнив, что первыми на данный факт обратили внимание Telegram-каналы «Адские бабки» и «Банкста».

В частности, зарегистрированы товарные знаки «ЯБанк», «ЯТрейд», «ЯВалюта», «ЯФинтех», «ЯФонд», «ЯСтэш», «ЯЧек», «ЯМани», «ЯПрайс», «ЯПеревод», «ЯЭквайринг», «ЯСтимул», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯФинансы», «ЯПлатеж», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯКошелек», «ЯКредит», «ЯКэш», «ЯОплата», «ЯКарман», «ЯКопилка», «ЯКотирова», «ЯДоход», «ЯКапитал», «ЯДеньги», «ЯВклад», «ЯБрокер», «ЯБиржа», указывает CNews.

В материале «Ведомостей» на эту тему приводится еще одно обозначение, не упомянутое у CNews: «ЯАкции». «Заявки на регистрацию 17 торговых марок — «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш» — были поданы еще весной, но тогда казалось, что одна из крупнейших российских IT-компаний просто столбит территорию. Сейчас, после потери компанией «Яндекс.Денег» в результате «развода» со Сбербанком, все выглядит иначе», — пишет газета.

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги» Стороны планируют закрыть сделку в III квартале 2020 года.

Пресс-служба «Яндекса» заявила CNews, что компания часто регистрирует товарные знаки или технологии (патенты), но не все они находят применение в будущем. «Это совершенно нормальная практика для больших IT-компаний», — добавили представители «Яндекса».

Работать с финансовыми сервисами «Яндекс» стал еще в начале 2000-х годов: тогда поисковик приобрел платежную систему Paycash и преобразовал ее в «Яндекс.Деньги». После принятия закона «О национальной платежной системе» для работы «Яндекс.Денег» была создана одноименная небанковская кредитная организация.

В 2013 году Сбербанк приобрел контрольную долю в «Яндекс.Деньгах» (75% минус одну акцию) за 60 млн долларов. У «Яндекса» осталось 25% плюс одна акция. Наличие такого партнерства ограничивало «Яндекс» в развитии иных финансовых сервисов.

Позднее Сбербанк стал равноправным партнером «Яндекса» еще в одном проекте интернет-компании — «Яндекс.Маркет». Но недавно стороны решили расстаться. Сбербанк выкупит у «Яндекса» его долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд рублей, а «Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете» за 87,3 млрд рублей. Вместе с этим прекратятся обязательства «Яндекса» по ограничению в работе финсервисов.

Для расчетов со Сбербанком «Яндекс» выпустил 21,5 млн собственных акций (7% от общего числа ценных бумаг компании), выручив за них 1,06 млрд долларов. В том числе 8,1 млн акций (2,7% от общего числа) были проданы в ходе публичного размещения за 400 млн долларов.

Другие 12,1 млн акций (4,2% от общего числа) «Яндекс» продал в разных долях трем группам частных инвесторов: миллиардеру Роману Абрамовичу, «ВТБ Капиталу» («дочка» ВТБ) и владельцам группы «Евраз» Александру Абрамову и Александру Фролову.

Указанные инвесторы обязались в течение двух лет не продавать акции «Яндекса» и не увеличивать свои доли в интернет-компании более чем до 3,99%. Кроме того, если в течение двух лет «Яндекс» будет искать инвестиции для «Яндекс.Маркета» и иных проектов в области электронной коммерции, у указанных инвесторов будет право принять участие в соответствующих переговорах.

Период в два года может быть расширен еще на один год при условии, что указанные инвесторы продлят на указанный год упомянутые обязательства по акциям «Яндекса».



«Яндекс» вполне может позволить себе купить или создать банк: компания обладает запасом наличности в размере 3,2 миллиарда долларов, — говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын. — К тому же сейчас можно стать виртуальным банком на базе инфраструктуры реального банка. Скорее всего, то, что «Яндекс» предложит, будет связано с электронной коммерцией и «Яндекс.Маркетом»: например, программы лизинга для поставщиков и кредитования покупателей».