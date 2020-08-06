Почта Банк запустил моментальное оформление кредита в почтовых отделениях без дополнительного обращения в банк. Об этом в четверг объявили в кредитной организации.

«Получить кредит «Почтовый Экспресс» можно всего за 15 минут у сотрудников почты — агентов банка. Ранее агенты банка могли только принимать заявки на кредит наличными или кредитную карту», — отмечается в релизе.

Новая схема внедрена во всех агентских точках обслуживания банка (более 12 тыс. по стране).

Новый продукт «Почтовый Экспресс» — это кредит на любые цели с возобновляемым лимитом. «Это значит, что после полного погашения задолженности кредитный лимит будет снова доступен в полном объеме, — разъясняют в банке. — Для этого не нужно повторно обращаться в банк за одобрением: после автоматической проверки клиенту направляется СМС-сообщение с информацией о возобновлении лимита».

По кредиту предусмотрен фиксированный ежемесячный платеж в размере 3% от кредитного лимита. «Благодаря фиксированному ежемесячному платежу легко рассчитать финансовую нагрузку и спланировать семейный бюджет», — комментирует член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Еще одним удобством «Почтового Экспресса» в банке называют возможность досрочно погасить его без заявления, просто внося большие суммы.



По программе «Почтовый Экспресс» можно получить до 300 тыс. рублей, процентная ставка — 22,9% годовых. Комиссия за обслуживание составляет 100 рублей и входит в состав платежа. Для оформления кредита на почте нужны паспорт, номер СНИЛС, ИНН работодателя (для работающих клиентов). Кредитные средства зачисляются на карту платежной системы «Мир».

