ВТБ рассмотрит возможность инвестирования в акции «Аэрофлота» в случае их допэмиссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Безусловно, инвестиционное подразделение группы ВТБ, будучи крупнейшим в РФ, рассмотрит возможность инвестирования в акции «Аэрофлота», когда и если данная сделка (допэмиссия) будет запущена. Уже сейчас можно сказать, что, несмотря на сильную просадку отрасли авиаперевозок, вызванную пандемией, акции «Аэрофлота» сохраняют свою инвестиционную привлекательность», — отметили в ВТБ.

Там также подчеркнули, что «авиакомпания является одной из наиболее ликвидных на российском фондовом рынке и обладает большой и диверсифицированной базой инвесторов, в связи с чем рыночная сделка с ее акциями будет интересна максимально широкому кругу инвесторов».

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что планирует провести допэмиссию акций для пополнения уставного капитала минимум на 1,7 млрд рублей.

До этого правительство РФ одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» при условии сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.



Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что «Аэрофлот» прорабатывает план по дополнительным объемам финансирования, которые можно привлечь на рынке или с помощью государства для поддержки операционной деятельности. ВТБ уже сообщал, что рассмотрит возможность инвестирования в авиакомпанию в ходе допэмиссии. В Российском фонде прямых инвестиций указывали, что фонд вместе с международными партнерами изучает возможность инвестиций в «Аэрофлот».