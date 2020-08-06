Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Крыловский» к ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 8,43 млрд рублей. Об иске, поданном 3 августа, АСВ сообщает на своем сайте в четверг, 6 августа.
Ответчиками значатся Ялымов С. Г., Евсеева В. В., Субботин А. Н., Никонович Н. Н., Курин Г. В., Канаев С. В., Лисянский Б. Я., Осипова Г. А. и Рузин М. В.
Уточним, что Станислав Ялымов занимал пост председателя правления банка. Георгий Курин, Валентина Евсеева, Борис Лисянский, Сергей Канаев входили в совет директоров (Курин его возглавлял). Михаил Рузин выступал крупнейшим собственником «Крыловского»; Курин также был в числе акционеров.
АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке, установило, что лицами, контролировавшими кредитную организацию, были «совершены неправомерные действия по хищению денежных средств из касс Московского филиала банка, формированию безнадежной ссудно-вексельной задолженности, приобретению имущества по завышенной стоимости, а также фиктивному погашению обеспеченной ликвидным залогом ссудной задолженности».
Арбитражный суд Краснодарского края 28 сентября 2017-го признал банк «Крыловский» банкротом. Его лицензия была отозвана в том же году 2 августа. По данным ЦБ, руководители и собственники банка демонстрировали признаки недобросовестного поведения, выражавшегося в представлении недостоверной отчетности (в сентябре 2017-го сообщалось о возбуждении уголовного дела по фактам фальсификации финансовых документов в банке) и выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, в кассах ряда подразделений банка была выявлена крупная недостача денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией своего капитала.
Против восстановленных забалансовых вкладов в отчетности банка «Крыловский» отражены деньги, которые по факту не обнаружены. Об этом стало известно газете «Коммерсант», уточнившей, что, таким образом, страховые выплаты вкладчикам осуществляются из кредитных средств ЦБ.