Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Крыловский» к ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 8,43 млрд рублей. Об иске, поданном 3 августа, АСВ сообщает на своем сайте в четверг, 6 августа.

Ответчиками значатся Ялымов С. Г., Евсеева В. В., Субботин А. Н., Никонович Н. Н., Курин Г. В., Канаев С. В., Лисянский Б. Я., Осипова Г. А. и Рузин М. В.

Уточним, что Станислав Ялымов занимал пост председателя правления банка. Георгий Курин, Валентина Евсеева, Борис Лисянский, Сергей Канаев входили в совет директоров (Курин его возглавлял). Михаил Рузин выступал крупнейшим собственником «Крыловского»; Курин также был в числе акционеров.

АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке, установило, что лицами, контролировавшими кредитную организацию, были «совершены неправомерные действия по хищению денежных средств из касс Московского филиала банка, формированию безнадежной ссудно-вексельной задолженности, приобретению имущества по завышенной стоимости, а также фиктивному погашению обеспеченной ликвидным залогом ссудной задолженности».



Арбитражный суд Краснодарского края 28 сентября 2017-го признал банк «Крыловский» банкротом. Его лицензия была отозвана в том же году 2 августа. По данным ЦБ, руководители и собственники банка демонстрировали признаки недобросовестного поведения, выражавшегося в представлении недостоверной отчетности (в сентябре 2017-го сообщалось о возбуждении уголовного дела по фактам фальсификации финансовых документов в банке) и выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, в кассах ряда подразделений банка была выявлена крупная недостача денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией своего капитала.

