«ДОМ.РФ» планирует создать специальную платформу для аренды жилья в России, сообщил в четверг генеральный директор госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня 10% жилого фонда сдается в аренду гражданам. Мы хотим, конечно, в этом плане организовать эту всю работу, создать платформу специальную», — сказал Мутко.

По его словам, сегодня в портфеле компании есть 13 арендных домов. Мутко также назвал арендный рынок перспективным направлением для развития.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан по нацпроекту «Жилье и городская среда». Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 тыс. из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.