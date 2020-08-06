Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Оргбанка стал Почта Банк. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Напомним, страховой случай наступил в отношении Оргбанка 3 августа в связи с аннулированием Центробанком его лицензии после решения общего собрания участников о добровольной ликвидации кредитной организации.

Расчеты с вкладчиками, в том числе с индивидуальными предпринимателями, а также с юридическими лицами, отнесенными к малым предприятиям, начнутся 10 августа 2020 года. Детальная информация будет опубликована 7 августа на сайте АСВ и 10 августа в газете «Московский комсомолец». В течение как минимум года выплаты будут осуществляться через банк-агент, а о дальнейших расчетах агентство сообщит дополнительно.

Согласно реестру обязательств Оргбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму 161,3 млн рублей могут обратиться порядка 760 вкладчиков, в том числе 230 малых предприятий, которые могут претендовать в общей сложности на 73 млн рублей.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.