Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

«Хотел бы отметить увеличение доли вложений в валютные инструменты. На брокерских счетах с примерно 3,5% до 8% — инвестиции в иностранные акции. Увеличились также вложения в еврооблигации. Мы видим, что люди, выходящие на рынок ценных бумаг, стремятся диверсифицировать свои портфели, защититься от негативного изменения курса рубля. Все больше и больше инвестируют в валютные инструменты», — сказал он.

Согласно опросу НАУФОР крупнейших брокерских и управляющих компаний, в структуре активов, приобретенных россиянами на брокерские счета (кроме ИИС), заметно выросла доля иностранных акций (8,2% на конец июня 2020 года против 3,5% по итогам 2019-го), а также доля еврооблигаций (19,9% по итогам шести месяцев 2020 года против 16,9% по итогам 2019-го).

При этом снизились доля ОФЗ (4,8% по итогам шести месяцев 2020 года против 9,1% по итогам 2019-го) и доля российских акций (20% по итогам шести месяцев 2020 года против 23,5% по итогам 2019-го), указывается в исследовании.

В денежных средствах россияне держат 13,9% средств на брокерских счетах, 10,9% приходится на банковские рублевые облигации, 5,7% — на структурные рублевые облигации (в том числе с защитой капитала), а 7,1% — на структурные валютные облигации. Оставшаяся сумма приходится на паи ПИФов, БПИФов, ETF и иные активы, отмечается там же.