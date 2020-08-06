Томскпромстройбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиенты Томскпромстройбанка получили возможность мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках — участниках СБП, указав только номер телефона.

Проект реализован с использованием комплекса решений Центра финансовых технологий.



«Отправка переводов осуществляется из системы дистанционного банковского обслуживания на платформе Faktura.ru, зачисление — на счета клиентов, которые ведутся в процессинговом центре «КартСтандарт», а для доступа к операционному и платежному клиринговому центру СБП используется облачная платформа «Золотой короны» — сертифицированного процессора для подключения кредитных организаций к Системе быстрых платежей», — говорится в релизе.