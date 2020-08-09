Русфинанс Банк снизил ставки по программе автокредитования Lada Finance на ряд тарифов в размере 1,8 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«При условии страхования жизни и внесения первоначального взноса в размере от 20% и более от стоимости автомобиля ставка для клиентов Русфинанс Банка по кредиту по программе Lada Finance составит 12,5%», — говорится в релизе.

При покупке любых моделей Lada автолюбители могут также воспользоваться бесплатным сервисом Русфинанс Банка для отсрочки первого платежа по автокредиту на срок до 60 дней.

Клиенты могут оформить кредит на обновленных условиях у представителей банка в официальных дилерских центрах Lada или получить решение онлайн на сайте банка.