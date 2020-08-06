Клиенты банка «Санкт-Петербург», забывшие логин или пароль для входа в личный кабинет интернет-банка и мобильного приложения, теперь смогут восстановить их с помощью номера карты без визита или звонка в банк. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для этого в интернет-банке нужно нажать «Восстановить доступ», в мобильном приложении — «Получить логин и пароль». Затем нужно ввести номер карты и дату рождения и подтвердить операцию двумя кодами из СМС. После этого банк напомнит клиенту логин, а пароль можно будет поменять.