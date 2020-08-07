Генпрокуратура РФ потребовала изъять и обратить в доход государства денежные средства бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова в сумме 32,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в надзорном ведомстве.

Главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры провело проверку соблюдения Абызовым требований антикоррупционного законодательства. Установлено, что в период с мая 2012 года по май 2018-го Абызов, занимая государственную должность, систематически нарушал установленные законами запреты.

Так, при поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности о владении не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Наличие названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении пяти лет не декларировалось.

«Более того, в период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Мосгорсуд продлил арест Михаила Абызова Обвиняемые участвовали в заседании суда по видео-конференц-связи.

Также в ведомстве указывают, что в 2018 году Абызов, используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО «Сибэко». В этих целях он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей неоднократные встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности. «Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банковского учреждения, на счета которых должны были поступить денежные средства от реализации имущества», — отмечается в релизе.

По данным Генпрокуратуры, «результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 7 февраля 2018 года на территории Кипра двух договоров о продаже акций ОАО «Сибэко», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений».



С учетом установленных обстоятельств Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 32,5 млрд рублей. Исковое заявление направлено в Гагаринский районный суд Москвы.

Напомним, Михаил Абызов находится под арестом в связи с несколькими уголовными делами. В конце июня срок ареста был продлен на три месяца.

