✅ Банк России аннулировал лицензию Оргбанка в связи с решением о добровольной ликвидации. Компенсации вкладчикам будут выплачиваться с 10 августа через Почта Банк.



✅ Средняя максимальная ставка топ-10 банков по депозитам физлиц в рублях по итогам третьей декады июля выросла впервые с апреля до 4,58% с 4,55% за вторую декаду. По итогам первого полугодия средняя ставка крупнейших банков по накопительным счетам превысила ставку по срочным депозитам: 4,9% против 4,8% годовых, сообщается в презентации ВТБ. Однако депозиты останутся основным инструментом для накопления у россиян, уверен старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

✅ Рубль в июле сильнее ослаб к евро, чем к доллару и в целом к корзине ключевых иностранных денежных единиц, свидетельствуют данные ЦБ. К доллару российская валюта ослабла по сравнению с июнем на 2,9% по номинальному курсу, реальный курс снизился за месяц на 3,1%. К евро зафиксировано ослабление рубля в июле на 4,2% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 4,1%.

✅ Председатель правительства Михаил Мишустин объявил об улучшении условий ипотеки под 6,5%: размер первоначального взноса снижен с 20% до 15%. Россияне взяли 103,3 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки по ставке не более 6,5% годовых на сумму около 270 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

✅ «Яндекс» подал в Роспатент заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков, связанных с финансовыми сервисами. В частности, зарегистрированы товарные знаки «ЯБанк», «ЯВалюта», «ЯМани», «ЯФинансы», «ЯПлатеж», «ЯКошелек», «ЯКредит», «ЯДоход», «ЯКапитал», «ЯДеньги», «ЯВклад», «ЯБрокер». Также на этой неделе стало известно, что ВТБ открывает отделения нового формата. Клиенты смогут оформить запись на подходящее для них время, обслуживаться в любой удобной локации офиса, проходить идентификацию с помощью смартфона. По данным СМИ, число офисов ВТБ может сократиться на четверть после модернизации.

✅ Россия с 3 августа запустила денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Власти хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Договориться с Кипром не удалось, новый раунд переговоров состоится 10—11 августа. Мальта и Люксембург согласились на условия РФ по пересмотру налоговых соглашений.

✅ В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными. Запрет не затрагивает транспортные и школьные карты, подчеркнули в ЦБ.

✅ Российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией: фиксируется превышение числа нанятых над числом уволенных, а также сокращение доли работников, находящихся в вынужденном простое и в отпусках за свой счет, говорится в мониторинге Минтруда. К докризисному уровню безработицы Минтруд рассчитывает вернуться к концу 2021 года.

✅ Самыми привлекательными вакансиями в России в июле с точки зрения зарплаты стали предложения для механиков, капитанов, горняков, IT-специалистов и врачей. Такие данные приводит Роструд. Высокую зарплату в России в основном получают специалисты шести отраслей, больше всего сотрудников с месячным доходом более 100 тыс. рублей отмечается в рыболовстве и финансах, свидетельствуют результаты исследования «РИА Рейтинг». Между тем треть россиян ожидают снижения своих зарплат по итогам года.