Следствие просит заочно арестовать российского предпринимателя Феликса Бажанова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство, Бажанов объявлен в международный розыск.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Феликса Викторовича Бажанова, который органами следствия объявлен в международный розыск», — сказала пресс-секретарь Ольга Бондарева.

По ее словам, генеральному директору ОАО «Объединение «Мастер» Бажанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).



Бажанов обвиняется в хищении более чем 1 млрд рублей из банка «Мастер-Капитал» (лишен лицензии 20 февраля 2018 года. — Прим. Банки.ру), собственником которого он был ранее, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Бажанов и бывший председатель правления банка «Мастер-Капитал» Владимир Викторов обвиняются в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму не менее 1 миллиарда рублей. Следствие устанавливает все эпизоды хищения денег из банка, а также лиц, причастных к преступлению», — рассказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, Викторов был арестован в конце марта 2020 года. Следствие ведет Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве.

Бажанов также был спонсором раллийной команды «КамАЗ-Мастер». Другие компании из ОАО «Объединение «Мастер» — ООО «Ржевское аграрное общество», ООО «Мастер-Ресурс», ОАО «Плутон», ООО «Топкар».



Рассмотрение ходатайства органов следствия назначено судом на 10:00 мск 13 августа.