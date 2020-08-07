Состояние главы американской компании Facebook Марка Цукерберга превысило 100 млрд долларов. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют пятничные данные рейтинга миллиардеров от агентства Bloomberg.

По данным Bloomberg, Цукерберг стал третьим человеком в рейтинге, чье состояние превысило 100 млрд долларов. Выше него в списке расположились глава американской корпорации Amazon Джефф Безос (190 млрд долларов) и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (120 млрд).

Как сообщает Bloomberg, за 2020 год Цукерберг заработал более 22 млрд долларов.



Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. По информации специалистов компании, более 2,7 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.