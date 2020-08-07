Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отверг обвинения в хищении средств из Приватбанка и отмывании их в США и заявил, что инвестированные в этой стране деньги получил законным путем. Так он в пятницу прокомментировал сообщение Минюста США о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства бывшими крупнейшими акционерами кредитной организации Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, передает ТАСС.

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007—2008 годах от сделки с Evraz (международная металлургическая и горнодобывающая компания. — Прим. ТАСС) и из доходов от другого бизнеса, которые хранил в Приватбанке», — сказал Коломойский изданию «Украинская правда». «Все иное категорически отвергается», — добавил бизнесмен.

По версии американской прокуратуры, Коломойский и Боголюбов присвоили и растратили «миллиарды долларов» из Приватбанка путем получения фиктивных займов и кредитных линий в 2008—2016 годах до национализации этого финансового учреждения Украины. Им инкриминируется перевод части похищенных средств в США через сеть фиктивных фирм и отделение Приватбанка на Кипре.

В сообщении Минюста США также упоминались Мордехай Корф и Уриель Лабер, которые, по утверждению ведомства, с Коломойским и Боголюбовым зарегистрировали в Майами (штат Флорида) сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из Приватбанка. По данным прокуратуры, на эти средства были куплены офисные здания PNC Plaza в Луисвилле и бывшая штаб-квартира компании CompuCom в Далласе. Общая стоимость этих объектов составляет около 70 млн долларов. Прокуратуры Южного округа американского штата Флорида и Северного округа штата Огайо намерены конфисковать эти два объекта недвижимости.



В декабре 2016 года по предложению Нацбанка правительство Украины приняло решение национализировать Приватбанк, крупнейший банк страны. Его бывшие владельцы оспорили национализацию банка, а 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал ее незаконной из-за нарушения процедуры. В то же время по требованию МВФ Верховная рада приняла закон, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим владельцам, документ вступил в силу 23 мая.