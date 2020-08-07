В России только 15% людей с ограниченными возможностями здоровья имеют работу, сообщили в Общественной палате РФ.

«По данным статистики, доля работающих людей с инвалидностью составляет около 15% от общей численности. Считаем, что это очень мало, поскольку люди с инвалидностью способны к социализации, к профессиональному росту, и, конечно же, люди с инвалидностью должны и могут делать карьеру», — сказала председатель комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая в ходе круглого стола «О положении на рынке труда людей с инвалидностью».

Она добавила, что уже больше года действуют поправки к закону о занятости. «Согласно поправкам, органы службы занятости обязаны и должны оказывать индивидуальную помощь в трудоустройстве инвалидов. Но проблемы, к сожалению, все-таки остаются», — отметила председатель комиссии ОП РФ.