Литва обратилась к Словении с просьбой о выдаче литовского предпринимателя Видмантаса Кучинскаса, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, в том числе с требованием возвращения Альфа-Банку задолженности по кредиту на сумму более 20 млн евро. Об этом в пятницу сообщила журналистам представитель Генпрокуратуры балтийской республики Рита Стундене.

«Мы намерены перенять у другого члена Евросоюза подозреваемого [в нарушении закона] литовского гражданина, в отношении которого в Литве ведется уголовное преследование, поэтому обратились с соответствующей просьбой к Словении», — сказала она.

По словам Стундене, вопрос о выдаче Кучинскаса встал на повестку дня после обращения в Генпрокуратуру территориальной прокурорской инстанции. «В Каунасской окружной прокуратуре в отношении Кучинскаса ведется досудебное расследование», — сказала она. При этом представитель ведомства отметила, что не располагает информацией о предъявленных беглому предпринимателю обвинениях. Ранее о деле, заведенном в Литве на Кучинскаса, не сообщалось вообще.

Кучинскас был задержан в Словении по просьбе РФ 24 июля. В России против него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах, по которому предпринимателю грозит максимальное наказание в десять лет тюрьмы и миллионные штрафы. Как сообщалось, в действиях Кучинскаса при обращении в банк за кредитом имелись признаки преступления: ради выгоды он сознательно представил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своей компании.

В группу Arvi, основным собственником которой является Кучинскас, входят предприятия сельскохозяйственного и продовольственного секторов. Филиалы группы работали также в Белоруссии, Латвии, России и Румынии. Кредит на сумму более 20 млн евро Кучинскас взял для развития в Калининградской области дочернего предприятия по производству удобрений.