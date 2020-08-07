Промсвязьбанк (ПСБ) стал официальным банком профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для ПСБ сотрудничество с ПФК ЦСКА является логичным продолжением реализации стратегии создания опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и армии России и будет способствовать приумножению общих побед и достижений, развитию спорта и популяризации здорового образа жизни», — говорится в релизе.

ПСБ — один из ключевых финансовых институтов России, опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, партнер Вооруженных сил Российской Федерации.