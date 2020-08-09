Клиенты Росгосстрах Банка получили возможность дистанционно записаться на обслуживание в офисы кредитной организации. Сделать это можно в режиме онлайн на сайте банка или через контакт-центр. Сервис предоставляется бесплатно, доступен на территории всей страны и позволяет получить приоритетное обслуживание в любом отделении в удобное время, сообщает пресс-служба банка.



«Планируется, что нововведение позволит значительно повысить качество обслуживания, снизить время ожидания клиентов до минимума и избежать большого скопления людей, опасного во время пандемии коронавируса», — говорится в релизе.



Для записи через контакт-центр клиенту необходимо позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-40-40 (звонок по России бесплатный). Для записи на сайте в разделе «Офисы и банкоматы» следует выбрать нужное отделение и заполнить простую форму: указать необходимую услугу, а также удобное время и дату посещения.

Далее по СМС клиент получит подтверждение записи и виртуальный талон, который необходимо будет активировать при посещении отделения. При необходимости запись можно отменить или перенести на другое время.