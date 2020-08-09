Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) в рамках подготовки к новому учебному году пересмотрел условия кешбэка по «Карте школьника» и запустил акцию «Пятерка за ЖКХ», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты банка могут получить до 5% кешбэка при оплате жилищно-коммунальных услуг картой, выдаваемой в рамках проекта, совершая по ней покупки. Причем на самой карте действует 1% кешбэка на любые покупки, есть возможность получить повышенный возврат — до 10% — на покупки в категории товаров для детей», — говорится в релизе.



В банке напоминают, что согласно условиям социального проекта «Карта школьника» ученики с первого по 11-й класс получают дебетовые карты УБРиР. Их можно использовать при оплате обедов, в некоторых школах карта может заменить пропуск или читательский билет в библиотеку.

Кроме того, карта является полноценным платежным инструментом, что позволяет использовать ее для оплаты проезда в транспорте или покупок в магазине. Выпуск и обслуживание карт осуществляются бесплатно. Детские карты привязываются к родительскому счету, что позволяет взрослым устанавливать лимит трат через интернет-банк или мобильное приложение и контролировать расходы, совершаемые по карте ребенка. При этом если общая сумма покупок по карте составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, то при оплате коммунальных услуг возвращается 1,5%, если более 15 тыс. рублей, то кешбэк составляет 5% от общей суммы оплаты ЖКУ, но не более 500 рублей.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года.