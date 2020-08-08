Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне «BBB», прогноз — «стабильный», сообщается в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «F2».

«Стабильный» прогноз отражает мнение Fitch, что политические меры реагирования России на беспрецедентный шок, связанный с пандемией COVID-19, и чрезвычайную волатильность цен на нефть будут способствовать укреплению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса», — говорится в сообщении.

Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику.

Согласно прогнозам Fitch, в 2020 году ВВП России сократится на 5,2% из-за влияния последствий пандемии. Кроме того, как полагают эксперты агентства, сокращение добычи нефти может понизить показатель темпов роста экономики страны приблизительно на 1 процентный пункт в 2020 году.

Агентство ожидает, что рост экономики восстановится до 3,6% в 2021 году и до 2,5% — в 2022 году при поддержке смягчения кредитно-денежной политики и реализации Национального плана восстановления экономики для поддержки доходов, занятости, а также секторов экономики, пострадавших от пандемии.