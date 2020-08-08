Решение агентства Fitch о подтверждении рейтинга России свидетельствует об устойчивости ее макроэкономической конструкции даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

В пятницу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне «BBB», прогноз — «стабильный».

«Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом как еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры», — прокомментировал Силуанов.

Он отметил, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему.

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику.

В июле агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

«Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств «большой тройки» свидетельствует о совпадении позиций агентств по оценке работы правительства Российской Федерации», — указал Силуанов.

Он напомнил, что в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением коронавируса. «Принятые меры показали свою эффективность. Удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, по мере снятия ограничений наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах. В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах», — добавил министр.