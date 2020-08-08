Количество мошеннических операций с платежными системами в России за первые полгода выросло на 120%, наибольший рост отмечен в Саратовской, Омской областях и в Москве. Такие данные содержатся в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в России за январь — июнь 2020 года.

«Более чем вдвое увеличилось количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа (на 120,1%, до 14 552). Среди субъектов Российской Федерации наиболее негативно выделяются Саратовская (1 327, плюс 66,3%), Омская (1 205, плюс 180,9%) области и Москва (964, плюс 129%)», — говорится в документе. Отмечается, что в Северо-Кавказском федеральном округе число таких преступлений минимально, всего их зарегистрировано 428.

По данным Генпрокуратуры, на долю мошенничеств, совершенных с использованием Интернета, мобильных средств связи, компьютерной техники или других информационно-телекоммуникационных технологий, приходится более 67% и этот массив продолжает увеличиваться. Так, в Москве количество таких мошенничеств возросло трехкратно — с 4 513 до 13 533.

В целом массив киберпреступлений за последние пять лет увеличился более чем в шесть раз — с 43,8 тыс. преступлений в 2015 году до 294,4 тыс. в 2019-м. «По итогам первого полугодия 2020 года их количество возросло почти на 92% (до 225,5 тыс.). Если годом ранее такими деяниями было каждое девятое регистрируемое преступление, то сегодня это уже каждый пятый факт (22,3%)», — говорится в документе.