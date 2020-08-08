Банк «Левобережный» предлагает бизнесу кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых под поручительство «ВЭБ.РФ», следует из релиза финучреждения.

«Банк подписал договор с «ВЭБ.РФ», согласно которому кредит на возобновление деятельности будет выдаваться под поручительство государственной корпорации. Это позволит клиентам банка получить заемные средства без залога. Льготное финансирование осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года. Кредиты по ставке 2% годовых доступны юридическим лицам и ИП, наиболее пострадавшим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, либо работающим в отраслях, требующих поддержки для возобновления деятельности, а также социально ориентированным некоммерческим организациям», — говорится в сообщении.

Заемные средства должны быть направлены на возобновление деятельности компании, в том числе выплату заработной платы сотрудникам, рефинансирование ранее взятого кредита на выплату зарплат под 0% годовых.

В базовый период (до 1 декабря 2020 года) и период наблюдения (до 1 апреля 2021 года) клиент не будет платить проценты по кредиту, а при соблюдении условий программы проценты будут списаны вместе с основным долгом, отметили в банке.

Кредитный договор должен быть заключен до 1 ноября 2020 года.