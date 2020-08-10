Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать, рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович в интервью «Известиям» . Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.

В ближайшие два года в России появятся квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). «Новый закон облегчит доступ банков и заемщиков к информации об их кредитах, повысит ее качество», — пояснил гендиректор ОКБ и добавил, что закон частично вступит в силу уже в 2021 году. На практике же это масштабная реформа всего рынка БКИ, пояснил он.

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю, если вдруг кредитор отказывается вносить корректные изменения или полностью исчез, например, в результате отзыва лицензии. Для этого потребуется решение суда, который установит этот факт и позволит БКИ внести правки в кредитную историю», — сообщил Алесандрович.

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По его словам, также нормируется порядок формирования данных на стороне кредитора, в результате чего у всех БКИ в кредитных отчетах будет примерно одинаковый состав данных. Это также сократит количество ошибок и различного рода «креативных» составляющих в кредитном отчете.

На рынке данных о заемщиках появятся квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ), пояснил Артур Алесандрович. «К ним будут применяться повышенные требования по кибербезопасности и внутреннему контролю, а также ограничения по минимальному размеру: сведения о более чем 30 миллионах граждан, капитал не менее 100 миллионов рублей. КБКИ будут оказывать дополнительную услугу — предоставлять кредиторам сведения о среднемесячных платежах», — отметил гендиректор ОКБ. По его словам, эти данные нужны банкам, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки, то есть отношение всех платежей по кредитам к доходам заемщика. Исходя из этой информации, финансовые организации будут принимать решение, выдавать кредит или нет.

«Сейчас на рынке осталось десять БКИ. Информация о действующих кредитах может храниться в любом из них. Теперь все бюро будут передавать данные хотя бы в одно КБКИ», — пояснил Алесандрович.