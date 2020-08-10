Арбитражный суд Москвы удовлетворил два заявления Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева, а также нескольких физических и юридических лиц на сумму более 22 млрд рублей, говорится в материалах суда. Требования о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества были поданы в рамках исков АСВ о взыскании с ответчиков этой суммы.

В июне суд по заявлению АСВ арестовал денежные средства и иное имущество экс-руководства банка на общую сумму более 77 млрд рублей. Ходатайство об обеспечительных мерах было принято до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков в размере 38,5 млрд и 39,1 млрд рублей. Ранее арбитраж Москвы удовлетворил несколько ходатайств АСВ об аресте имущества бывших руководителей этого банка на несколько десятков миллиардов рублей.

Арбитраж арестовал имущество экс-руководства банка «Югра» на 4,9 млрд рублей Об этом говорится в определении суда.

Суд в феврале отказал банку «Югра» в лице Шиляева в пересмотре по новым обстоятельствам решения о законности отзыва у банка лицензии. Заявитель просил пересмотреть решение арбитражного суда от 20 декабря 2017 года. Как ранее отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Однако банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены кредитной организацией, что во многих случаях подтверждалось самим Банком России.

Согласно нормам действующего законодательства, ЦБ мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию, заметил заявитель. Однако арбитраж Москвы 20 декабря 2017 года отклонил заявление об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии.

Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению ЦБ признал банк «Югра» банкротом.