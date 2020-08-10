🔹 Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией. В частности, ЦБ рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020-го продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020-го пени и штрафы по реструктурированным займам. Кроме того, Центробанк утвердил меры по поддержке потребительского кредитования. Так, речь идет о снижении надбавок по новым необеспеченным потребительским кредитам.



🔹 Мосбиржа объявила о запуске расчета индекса московской жилой недвижимости. Девелоперы пока интереса к индикатору не проявляют, но в будущем на его основе могут появиться производные инструменты для инвесторов, в том числе фьючерсы и структурные продукты. Индекс московской недвижимости MREDC — это индикатор средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости в Москве на основе реальных ипотечных сделок Сбербанка. Он рассчитывается еженедельно по сделкам за четыре последние недели.

🔹 Банки протестируют новый способ безналичных платежей: деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Пилотную версию сервиса запустят на площадке, созданной ЦБ для ассоциации «ФинТех» (АФТ) в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица. Об этом рассказала гендиректор АФТ Татьяна Жаркова. АФТ разослала банкам приглашения для участия в пилотировании стандарта по инициации платежей и формирует рабочую группу. Тестированием заинтересовались ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют Банк.

🔹 Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Это обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме. Так как работа в шахтах или на опасных производствах вряд ли возможна в дистанционном формате, интерес представляет вопрос о надбавках к зарплате тем, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Депутатам предстоит решить, как оформлять доплаты: по месту нахождения компании или по адресу, где трудится удаленный сотрудник.