Россияне в июле 2020 года немного увеличили свои повседневные расходы — на 0,2% в номинальном выражении. Рост за год оказался более существенным — 9,9%. Такие данные приводит «Ромир» .

«Расходы в июле являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений», — указано в исследовании.

Авторы отмечают, что в прошлые месяцы драйвером роста расходов являлся отложенный спрос после карантинных мер. Несмотря на возможное действие фактора отложенного спроса в июле, его эффект постепенно пропадает. «Если экономическая ситуация не изменится, то в ближайшие месяцы мы увидим коррекцию в динамике расходов против прошлого года», — полагают аналитики.

Реальные расходы, то есть расходы, очищенные от инфляции, в июле снизились на 0,2% против прошлого месяца, а против июля 2019 года выросли на 5,9%. Очищенные от инфляции расходы также стали самым высоким июньским значением.

Среди федеральных округов (ФО) расходы слабо растут по сравнению с прошлым годом только в Уральском ФО (плюс 1%). В остальных же регионах зафиксирован рост от 6,6% (Сибирский ФО) до 13,1% (Приволжский ФО). Кроме того, расходы в Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском и Уральском ФО упали против прошлого месяца (на 10,7%, 3,8% и 2,8% соответственно). Лидером по росту против прошлого месяца является Северо-Западный ФО (4,2%). Основной рост приходится на небольшие города СЗФО, следует из материала «Ромир».

В июле москвичи увеличили свои расходы по сравнению с июнем на 1,5%. В годовом выражении расходы жителей Москвы выросли на 13,5%. Петербуржцы также увеличили расходы и по сравнению с предыдущим месяцем (на 3,2%), и по сравнению с июлем 2019 года (на 7,7%).

Динамика по сравнению с предыдущим месяцем в городах-миллионниках составляет минус 0,8%. В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек расходы выросли на 2%, от 100 тыс. до 500 тыс. — на 0,5%. Относительно прошлого года рост отмечен во всех типах городов (на 10,8%, 6,9% и 9,6% соответственно).



Все доходные группы практически не изменили свои расходы по сравнению с июнем. За год россияне со средним и низким доходом увеличили траты на 13,2% и 13,8% соответственно. В группе с высоким доходом отмечен рост расходов на 4,2%.