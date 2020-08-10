Банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах» запустили новый комплексный продукт «Мой ипотечный помощник» — он включает в себя пакет страховых услуг, а также набор полезных сервисов для покупателей недвижимости, говорится в релизе финучреждения.

«Мой ипотечный помощник» доступен в трех версиях в зависимости от наполнения. Обязательной составляющей всех трех пакетов является страхование риска потери работы и утраты трудоспособности. В зависимости от пожеланий и финансовых возможностей клиента в пакет также могут входить юридическая поддержка сделки, оформление налогового вычета, помощь в приемке квартиры и даже уборка помещения перед заселением», — сказано в сообщении.

Срок действия продукта при покупке недвижимости на вторичном рынке составляет один год, на первичном — до ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, но не более двух лет с момента приобретения.