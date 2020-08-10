Банк «Восточный» с 10 августа повысил ставку по депозитному продукту «Накопительный счет» на 0,2 процентного пункта. Об этом сообщили в банке, уточнив, что максимальная доходность накопительного счета составит 5,55% годовых.

Как следует из релиза банка, продукт предусматривает:

бесплатное открытие и обслуживание счета;

ежемесячное начисление дохода на остаток;

снятие средств и пополнение счета без ограничений и потери начисленных процентов;

бессрочное действие счета;

отсутствие ограничений по сумме дополнительного взноса;

отсутствие ограничений по остатку средств на счете.

Открыть «Накопительный счет» можно в офисе банка, интернет- или мобильном банке. В числе прочего в банке подчеркивают, что проценты начисляются не на минимальный остаток, а на среднедневной.