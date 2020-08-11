ВТБ уменьшил с 20% до 15% требование к первоначальному взносу в рамках программы «Ипотека для семей с детьми», позволяющей оформить кредит по ставке 5% годовых. Об этом сообщили в кредитной организации.

Снижение размера первого взноса коснулось также «Дальневосточной ипотеки», ставка по которой была снижена до 1% на прошлой неделе.

В ВТБ напоминают, что в июне он первым из банков, не дожидаясь выхода постановления правительства РФ, снизил требование к минимальному первому взносу по «Ипотеке с господдержкой — 2020» с 20% до 15%. На сегодняшний день по программе ипотеки под 6,5% банк выдал более 23 тыс. кредитов на сумму свыше 68 млрд рублей. По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» банк провел более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей. С начала работы по «Дальневосточной ипотеке» недвижимость приобрели 1,5 тыс. клиентов на сумму 5,8 млрд рублей.

С 5 августа ВТБ также снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 процентного пункта. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых.



По итогам семи месяцев текущего года объем выданных банком ВТБ жилищных кредитов вырос на 32,5%. С начала года ВТБ выдал 185,5 тыс. жилищных кредитов на 465 млрд рублей.