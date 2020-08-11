Переболевшие COVID-19 граждане, которым нужны деньги на лечение или реабилитацию, не смогут рассчитывать на ускоренный возврат срочных вкладов и страховых премий без потери доходности, пишут «Известия» . По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, законодатели не планируют вводить подобные льготы.

В банке «ФК Открытие» клиентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии, предлагают кредитные каникулы, сообщили в пресс-службе. В Совкомбанке и «Ингосстрахе» сказали, что у них нет пока таких планов. Банк России не ответил на вопрос издания, есть ли планы обязать финансовые организации ввести льготы для переболевших COVID-19. Но в пресс-службе регулятора напомнили о рекомендации всем кредиторам предоставлять кредитные каникулы гражданам, заболевшим COVID-19.

По данным ЦБ, за апрель — июнь, когда экономика начала нести потери от распространения коронавируса, банковский сектор сократил прибыль в пять раз до 102,5 млрд рублей с 527 млрд рублей, заработанных в I квартале. Это худший результат за последние три года. По данным регулятора, во II квартале российский ВВП снизился на 9,5—10%. Самым популярным инструментом финансовой помощи остаются кредитные каникулы. Они положены гражданам, у которых из-за распространения коронавирусной инфекции доходы снизились на 30% и более по сравнению с прошлым годом.

Банки просят разрешить передачу требований заемщиков о кредитных каникулах без КЭП Об этом говорится в сообщении АРБ.

По словам экспертов, введению подобных льгот должно предшествовать создание нормативной базы. Диагностика, а также тяжесть протекания заболевания могут создать сложности с выплатами, у двух заболевших оно может протекать совершенно по-разному, но на выплату будут претендовать оба, объяснили эксперты. Переболевшие COVID-19 нуждаются в мерах стимулирования экономического роста — от облегчения налогового бремени для малого и среднего бизнеса до возможности пройти переобучение и улучшения медицинского обслуживания, отметили представители страховых компаний. Также возможность использования пенсионных накоплений в тяжелой жизненной ситуации можно было бы ввести и в действующую практику НПФ, но этому должна предшествовать законодательная работа, чтобы не допустить мошенничества и вывода пенсионных средств под предлогом покрытия трат на фиктивное лечение, объяснили эксперты.