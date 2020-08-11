Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых трансакций с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК . Проект «Прозрачный блокчейн» служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект», говорится в письме заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину. Совместно с Физическим институтом имени Лебедева уже разработан прототип системы, он опробован в сфере противодействия наркобизнесу, говорится в письме. С прототипом ознакомилось МВД и заинтересовалось его использованием, интерес к системе проявили и финансовые разведки ряда стран, указывается в документе.

Система «Прозрачный блокчейн» разрабатывается из-за необходимости создания эффективных возможностей для государственного контроля за оборотом виртуальных активов, следует из письма. Пользователями системы могут быть органы власти, ЦБ и финансовые организации, считают в Росфинмониторинге. По предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн рублей из федерального бюджета: 440 млн рублей в 2021 году, 230 млн рублей — в 2022-м и 90 млн рублей — в 2023-м, следует из приложения к письму.

Система позволит мониторить и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА); выявлять провайдеров услуг; проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА; частично снимать анонимность участников трансакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero; сканировать Интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках отмывания денег и финансирования терроризма.

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По словам члена экспертного совета Госдумы, учредителя АНО «ПравоРоботов» Никиты Куликова, основное свойство блокчейна, где совершаются трансакции с криптовалютой, — неизменность информации о сделках. Эти данные доступны всем участникам блокчейна, но идентифицировать участников сделок можно будет только в том случае, если известна хоть какая-то начальная информация, объясняет эксперт. Что касается ЦФА, то они, согласно новому закону, не приобретаются анонимно: надо соответствовать ряду требований, например, быть квалифицированным инвестором, напоминает Куликов. Хотя расплачиваться цифровой валютой по новому законодательству нельзя, она может быть объектом сделок купли-продажи, что позволяет взыскивать ее в рамках «антиотмывочного» законодательства, объясняет руководитель направления «Цифровые процессы» IT-компании КРОК Виктор Смирнов.

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По мнению экспертов, новая система может быть наиболее эффективна после накопления большого объема нормальных трансакций по финансовым операциям, чтобы с его помощью обучить алгоритмы выделения аномальных трансакций. Криптовалюты являются одним из наиболее распространенных способов оплаты незаконных товаров и услуг, но Росфинмониторингу будет сложно изменить эту ситуацию, так как блокчейн-системы не базируются в России, а распространяются по всему Интернету. Нужно, чтобы весь мир объединился в борьбе против криптовалют, одному Росфинмониторингу такая задача не под силу, считают эксперты.