Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) по итогам II квартала 2020 года сократилось на 42,4% (во II квартале 2019 года было 247,3 тыс. единиц) и составило 142,5 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат». Объем рынка новых легковых автомобилей уменьшился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 224,4 тыс. единиц (во II квартале 2019 года — 400,5 тыс. единиц).

Средний персональный кредитный рейтинг заемщика по автокредитам в июне 2020 года составил 675 баллов.

Самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (8,6 тыс. единиц), Санкт-Петербурге (7,4 тыс.), республиках Татарстан (7,2 тыс.) и Башкортостан (7 тыс.), а также в Московской области (6,7 тыс. единиц).

Самое серьезное сокращение выдачи автокредитов было зафиксировано в Москве (-56,4%) и Московской области (-54,5%), Санкт-Петербурге (-50,6%), а также в Краснодарском (-49,4%) и Ставропольском (-49,3%) краях.