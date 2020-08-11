Клиенты Альфа-Банка получили возможность переводить деньги на карты Visa и Mastercard в 174 страны мира из мобильного приложения, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новая функция призвана заменить традиционные системы трансграничных переводов: переводить деньги из приложения банка быстрее, удобнее и дешевле», — говорится в релизе.

Комиссия за перевод на иностранные карты составляет 1% от суммы для карт Visa и 2% для Mastercard, минимального порога нет. За одну операцию можно перевести сумму до 100 тыс. рублей и 500 тыс. рублей в течение суток.



Чтобы отправить деньги за границу, при обычном переводе с карты на карту нужно ввести номер карты иностранного банка. Система распознает страну и предложит заполнить дополнительные реквизиты, в зависимости от требований платежной системы это может быть имя и фамилия отправителя или получателя, а также адрес клиента. Согласно правилам международных платежных систем, деньги зачисляются получателю в течение нескольких секунд.