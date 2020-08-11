Во II квартале Банк России ввел дополнительные временные регулятивные и надзорные послабления для банков в связи с пандемией коронавирусной инфекции, отмечается в информационном бюллетене «Банковское регулирование».



Регулятор также продолжил совершенствование методик и подходов к оценке и управлению банковскими рисками, в частности, было опубликовано новое положение о требованиях к системе управления операционным риском в кредитных организациях и банковских группах.

Помимо этого, был внесен ряд изменений в нормативные акты о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов, о признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов, о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери, об обязательных нормативах банков с базовой лицензией. Был также представлен для оценки регулирующего воздействия проект изменений в порядок оценки кредитного риска по ипотечным ссудам для расчета обязательных нормативов.

Кроме того, опубликованы информационные письма о порядке расчета обязательных нормативов, пруденциальных резервов и регулятивного капитала (касательно гарантий (поручительств) «ВЭБ.РФ», государственных гарантий РФ и выплаты дивидендов за 2019 год), а также новая редакция разъяснений о порядке включения в расчет открытых валютных позиций финансовых инструментов, бухучет которых был изменен в связи с внедрением МСФО 9.