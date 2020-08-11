Средний ущерб от телефонного мошенничества, при котором злоумышленник не знает сумму остатка средств на счете жертвы, составляет 5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Лабораторией Касперского».



«Если мы говорим о том, что злоумышленники не знают остатка по счетам и пытаются выманить какую-то сумму, то этот ущерб составляет в среднем пять тысяч рублей», — рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов на совместной пресс-конференции с Райффайзенбанком. При этом он добавил, что в случае, когда злоумышленники получают доступ к мобильному приложению через программы удаленного администрирования, они могут украсть все деньги со всех счетов и вкладов.

Согласно результатам опроса, проведенного в первой половине 2020 года среди 500 респондентов, около 58% россиян сталкивались с мошенниками, представляющимися сотрудниками финансовых организаций. В основном мошенники звонят на личные номера телефонов в рабочее время: с понедельника по четверг — с 11:00 до 18:00. В 60% случаев злоумышленники обращались к «клиенту» по имени, в 42% — указывали Ф. И. О. полностью, в 17% — могли назвать данные карты и банк, в котором открыт счет.

В 72% случаев лжесотрудник банка в качестве легенды просит подтвердить пароль, чтобы совершить перевод или остановить трансакцию. В 58% злоумышленник сообщает, что карта заблокирована. В 52% звонков мошенники предлагают взять кредит или открыть вклад.



Почти половина (46%) телефонных мошенников пыталась выведать код из СМС или данные карты, 21% старался убедить потенциальную жертву перевести свои средства на «безопасный» счет, 16% — скачать программу на телефон, 9% — ввести данные в интерактивном меню (голосом или в тональном режиме). По данным «Лаборатории Касперского», в двух из трех случаев пользователям удавалось сразу распознать мошенников.