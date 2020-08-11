Минкомсвязь разработала директивы и рекомендации, касающиеся цифровой трансформации госкомпаний и внедрения ими отечественных цифровых решений, заявил в ходе вебинара по вопросу реализации льготного кредитования в части внедрения цифровых технологий замглавы министерства Максим Паршин.

«В части цифровой трансформации в соответствии с поручением президента и правительства сейчас мы как Минкомсвязи разработали соответствующие методические рекомендации и директивы, которые вступят в силу до Нового года и будут обязательными для исполнения госкомпаниями и компаниями с государственным участием, а также всеми их дочерними обществами», — отметил Паршин.

Переход на отечественный софт в банках оценили в 150 млрд рублей Российская экономика может недосчитаться 5–7 трлн рублей кредитных ресурсов.

По его словам, согласно соответствующим директивам, каждая госкомпания и компания с госучастием должна будет разработать программу цифровой трансформации, основанную на внедрении отечественных решений.

«Понятно, что для негосударственных компаний, для частного бизнеса здесь никаких обязательных требований быть не может, они не нужны. При этом мы понимаем, что большая часть частных компаний, в которых доминирующее участие государства, также будут следовать этим рекомендациям и также будут развиваться с использованием отечественных цифровых решений», — добавил замглавы Минкомсвязи.