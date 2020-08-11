Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) по итогам семи месяцев текущего года составил 34,9 млрд долларов, оказавшись в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — июле 2020 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — июле 2020 года, по предварительным данным, сложилось в размере 34,9 млрд долларов США (22,8 млрд долларов США в сопоставимом периоде 2019 года)», — указано в материале.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

«В отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков, в оцениваемом периоде ключевым стало примерно равное по объему увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами», — уточняет регулятор.

По предварительной оценке Центробанка, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — июле 2020 года сократился почти вдвое по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года — до 24,6 млрд долларов. Снижение было обусловлено главным образом сжатием положительного сальдо торгового баланса на 44,4 млрд долларов в результате более существенного уменьшения экспорта товаров по сравнению с их импортом на фоне неблагоприятной международной конъюнктуры основных товаров российского экспорта, объясняют в ЦБ. Совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций снизился преимущественно в результате уменьшения дефицита баланса услуг и сокращения выплаты инвестиционных доходов в пользу нерезидентов.



«Международные резервы уменьшились на 8,8 млрд долларов США, что было связано с погашением суверенного долга, а также продажами иностранной валюты Банком России», — указано также в материале.