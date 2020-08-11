Ситуация на российском финансовом рынке оставалась в июле относительно стабильной. Об этом говорится в обзоре Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

При этом из-за ослабления курса рубля долларовые котировки российских бумаг выглядели хуже по сравнению с бумагами других стран с формирующимися рынками. На мировых рынках в целом наблюдались позитивные настроения и постепенное восстановление котировок, но этот рост был неоднородным по странам из-за разной ситуации с развитием пандемии.

В докладе указано, что «курс рубля снизился на 4,1%, до 74,13 рубля за доллар США, несмотря на ослабление доллара США по отношению к большинству валют на 4,2%» (уточним, что в недавно выпущенной сводке ЦБ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — июле 2020 года» приводятся другие цифры: средний номинальный курс доллара за июль на уровне 71,28 рубля и номинальный курс на конец июля 73,36 рубля за доллар. — Прим. Банки.ру). «Это произошло из-за опасений второй волны коронавируса и неясности относительно сроков принятия нового пакета мер поддержки экономики», — отмечается в обзоре. При этом валюты стран с формирующимся рынком укрепились на 2,4%, нефть подорожала на 5,2%, значительных продаж ОФЗ не наблюдалось, а привлекательность сделок carre-trade практически не изменилась. В ЦБ добавляют, что «ослабление курса могло объясняться конвертацией полученных дивидендов в иностранную валюту, постепенным восстановлением импорта и меньшим объемом продажи экспортной валютной выручки по сравнению с прошлым годом».

Банк России представил расчеты по ослаблению рубля в июле Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился за месяц на 3,5%, реальный, по оценке, — на 3,3%.

В материале ЦБ указано, что объемы размещения ОФЗ уменьшились в июле по сравнению с маем — июнем, несмотря на увеличение плана заимствований на второе полугодие. В июле Минфин России привлек 231 млрд рублей против 412 млрд и 405 млрд в мае и июне соответственно. Вложения иностранных инвесторов в ОФЗ, по оценке ЦБ, «практически не изменились» (сократились по итогам июля на 4,8 млрд рублей).



Индекс Моcбиржи по итогам июля прибавил 6,1% (основным драйвером стали бумаги золотодобывающих компаний из-за роста цен на металл, IT-компаний из-за объявленного налогового маневра и Сбербанка на ожиданиях высоких дивидендов и позитивной отчетности за июнь), а индекс РТС — 1,8%. Индекс MSCI Russia повысился на 0,3%, в то время как индекс MSCI EM — на 8,4%. Росту индекса акций стран с формирующимся рынком во многом способствовал рост китайского (плюс 8,9%) и бразильского (плюс 14%) рынков, поясняют в ЦБ.