ВВП России во II квартале 2020 года, на который пришелся пик коронавирусного кризиса, упал на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат.

Как указывает РБК , оценка оказалась лучше оценок Минэкономразвития (минус 9,6%) и Банка России (минус 9,5—10%).

В I квартале ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении. По отношению к IV кварталу 2019 года ВВП в I квартале прибавил 0,27%, данных по падению экономики за II квартал к I кварталу пока нет. Формально, таким образом, Россия еще не вступила в рецессию (технически определяется как снижение два квартала подряд).

Предварительная оценка за II квартал выполнена производственным методом (то есть как сумма добавленных стоимостей, созданных в отраслях экономики) и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, отмечает Росстат. Таким образом, малый бизнес в этой оценке напрямую не учитывается. На него приходится около 20% российской экономики. Росстат исходит из гипотезы, что малый бизнес развивается теми же темпами, что и крупные и средние предприятия.

Но, если эта гипотеза неверна, ВВП мог упасть глубже, чем оценил Росстат. Крупный бизнес получил значительную поддержку государства, а малый бизнес мог пострадать сильнее, рассуждает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова.

Экономике помогли рост в сельском хозяйстве (на него приходится около 3,7% добавленной стоимости) и более умеренное, чем предполагалось, падение инвестиционной активности, продолжает она. Росстат сообщил, что снижение темпов роста добавленной стоимости во II квартале наблюдалось во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. Там был рост на 3,1% в годовом выражении.

В промышленном секторе падение составило 8,5%, в том числе добыча полезных ископаемых сократилась на 10,3%, розничный товарооборот — на 16,6%, пассажирооборот транспорта — на 79%, сфера общественного питания — на 48,9%.

По словам главы Центра развития НИУ «ВШЭ» Натальи Акиндиновой, немалый вклад в сокращение ВВП внесло уменьшение добычи нефти. Помимо карантинных ограничений для борьбы с распространением коронавируса на сокращение экономики повлияло падение доходов населения и, как следствие, снижение спроса, добавила Акиндинова.



«Падение оказалось не столь глубоким, как ожидалось, потому что были приняты масштабные антикризисные меры, выросли расходы бюджета на поддержку предприятий и населения. ЦБ все это время активно снижал ставку, что смягчало условия в экономике», — подчеркнула она.

