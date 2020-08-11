Дальнейшее восстановление российской экономики будет постепенным; эпидемиологическая ситуация, как и прежде, остается фактором риска. Об этом заявила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЭР.

«По нашим оценкам, уже в июне по мере снятия ограничений наблюдалось улучшение экономических показателей. В то же время дальнейшее восстановление экономики будет происходить достаточно постепенно. Как и раньше, ключевым фактором риска остается эпидемиологическая ситуация», — сказала она.

По ее словам, принятые властями меры поддержки экономики позволили отчасти компенсировать падение ВВП во II квартале.

Росстат во вторник предварительно оценил спад ВВП России во II квартале в годовом выражении в 8,5%, что оказалось лучше оценки МЭР, которая составляла 9,6%.

Росстат: экономика России сократилась во II квартале на 8,5% в годовом выражении В промышленном секторе падение составило те же 8,5%, в том числе добыча полезных ископаемых сократилась на 10,3%, розничный товарооборот — на 16,6%, пассажирооборот транспорта — на 79%, сфера общественного питания — на 48,9%.

«Отчетные данные Росстата о динамике ВВП России во втором квартале 2020 года оказались лучше как предварительных оценок Минэкономразвития, так и рыночных консенсус-прогнозов», — отметила Крючкова.

По словам замглавы МЭР, как и ожидалось, основной вклад в падение ВВП во II квартале внесли так называемые базовые отрасли, в первую очередь оптовая и розничная торговля, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, транспортная отрасль. «Наряду с введенными ограничениями, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, сдерживающее влияние на производственную активность во втором квартале оказывали обязательства по снижению добычи нефти, принятые Россией в рамках сделки ОПЕК+», — констатировала Крючкова.



«В то же время снижение экономической активности в сфере услуг, вызванное реализацией карантинных мер, оказалось менее существенным, чем предполагалось», — добавила она. Крючкова уточнила, что полная картина ситуации в сфере услуг за II квартал будет доступна после публикации Росстатом данных о структуре ВВП по видам экономической деятельности в начале сентября. «Но уже сейчас можно говорить о том, что адаптация бизнеса и населения к введенным ограничениям, а также реализованный комплекс мер поддержки экономики позволили отчасти компенсировать спад в отраслях, находившихся под ограничениями, таких как платные услуги населению, общественное питание, гостинично-туристская сфера», — подчеркнула замглавы Минэкономразвития.