Промсвязьбанк принял решение о ликвидации проекта «ПСБ-Форекс», не сумев продать актив, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По словам одного из них, для банка это был непрофильный бизнес, инвестировать дополнительные средства в него не планировалось, а убытки он приносил, поэтому было принято решение избавиться от него. По информации другого источника, банк об этом может сообщить уже в ближайшие дни. В Промсвязьбанке отметили, что «это направление деятельности не является для банка приоритетным».

Банк в прошлом году начал искать покупателей на дочернюю компанию, поскольку для опорного банка ОПК этот актив являлся непрофильным. Минимальная цена составляла 149 млн рублей — фактически столько стоит создание форекс-дилера с нуля. Но покупателей не нашлось. Источники называли среди потенциальных покупателей банк «ФК Открытие» и БКС.

Промсвязьбанк выставил на продажу «ПСБ-Форекс» Начальная цена компании представляет собой цену за лицензию форекс-дилера.

Глава Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров сообщил, что в курсе планов «ПСБ-Форекс» завершить проект. Он добавил, что остальные три компании продолжают наращивать клиентскую базу и готовятся к работе в условиях категоризации инвесторов с учетом того, что Forex будет доступен как профессиональным инвесторам, так и новичкам.

По словам экспертов, толчком к уходу одной из компаний могло бы стать предоставление форекс-дилерам возможности проведения упрощенной идентификации клиентов и доступа к операциям с CFD (Contract For Difference, контракт на разницу цен актива в момент заключения и по его окончании) на ценные бумаги, индексы и иные инструменты. Удаленная идентификация и расширение линейки инструментов в разы увеличит как обороты, так и число клиентов, а вместе с этим повысит и конкурентоспособность самой индустрии, считают эксперты.