Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Альфа-Банку о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства. Банк некорректно сравнил свои услуги с услугами других кредитных организаций. Таким образом, создалось впечатление о превосходстве Альфа-Банка.

«На своем официальном сайте кредитная организация при описании пакета услуг премиального обслуживания использовала фразу «Лучшее премиальное обслуживание в России, по данным агентства Frank Research Group», услуг ипотечного кредитования — фразу «Лучшая ипотека в России по версии международного журнала Global Finance», а при описании карт употребила фразу «Лучшая зарплатная карта», — говорится в сообщении.

Альфа-Банк не назвал на своем сайте период проведения исследования Frank Research Group, поэтому клиенты не могут оценить актуальность сравнения премиальных продуктов Альфа-Банка с продуктами других кредитных организаций.

ФАС возбудила дело против банка «Открытие» Ранее банку было выдано предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения.

По информации с официального сайта агентства Global Finance, Альфа-Банк стал одним из победителей в региональной подкатегории как «лучший ипотечный банк» в рамках использования кредитной организацией цифровых платформ и технологий, сообщает ФАС. То есть указанная банком информация о «лучшей ипотеке в России» может представлять собой некорректное сравнение именно предоставляемой услуги ипотечного кредитования. Также в случае с описанием зарплатных карт не был указан источник, проводивший исследование.

В соответствии с предупреждением кредитной организации надлежит указать источник, проводивший исследования, временной период его проведения, а также конкретные номинации, по которым продукты банка были признаны лучшими, говорится в сообщении ФАС. Иначе банк должен удалить спорную информацию и проинформировать об этом пользователей своего официального сайта. Срок исполнения предупреждения — 20 дней с даты его получения. В случае его неисполнения ведомство будет вынуждено возбудить дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.